Coligação internacional transfere oitava base para as forças iraquianas

"A transferência é o resultado do sucesso das forças de segurança iraquianas na campanha para derrotar o Estado Islâmico (EI)", anunciou a coligação, liderada pelos Estados Unidos da América (EUA), em comunicado, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

"A partir de hoje, as forças iraquianas assumirão totalmente as instalações e os programas em Taji e continuarão a usar o local para liderar e executar a formação militar, como parte da missão para derrotar os remanescentes [resistentes] do EI", disse o vice-comandante das forças internacionais Major-general Kenneth Ekman, na cerimónia de entrega da unidade militar.

O porta-voz do Comando de Operações Conjuntas do Iraque, general Tahsin al Khafaji, afirmou, por seu lado, à EFE que "o trabalho continua, mas com uma relação e com uma forma nova com a comunidade internacional".

No comunicado, a coligação internacional explica que, juntamente com a Base de Taji, foram transferidos para as forças iraquianas bens e equipamentos no valor de 347 milhões de dólares.

A coligação internacional anunciou em março que durante este ano iria realocar e consolidar pessoal e equipamento de diferentes bases no país, e, desde então, entregou oito bases militares às forças iraquianas, todas no oeste e no centro do Iraque.

A primeira foi devolvida em 17 de março e o última, até agora, tinha sido a de Besmayah, onde as tropas espanholas destacadas no Iraque tiveram a missão de treinar as tropas locais, a qual terminou em 25 de julho.

A Base Aérea de Taji é um dos maiores acampamentos militares do Iraque e contava com pessoal dos EUA, da Austrália e da Nova Zelândia em missões de treino.

Nos primeiros meses deste ano, após uma escalada da tensão entre os EUA e o Irão, na sequência do assassinato do comandante iraniano Qasem Soleimaní, durante um bombardeamento em Bagdade, ordenado pelos EUA, houve vários ataques com foguetes contra Taji e outras bases iraquianas.