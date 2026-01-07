Coligação liderada por Riade anuncia ataques contra separatistas no Iémen

Num comunicado, a coligação indicou também que o líder dos separatistas, Aidarous al-Zoubaidi, "fugiu para um local desconhecido" e não embarcou no avião que o deveria levar à Arábia Saudita para as negociações de paz previstas para hoje.

Aidarous al-Zoubaidi lidera o Conselho de Transição do Sul (STC, na sigla em inglês), que aspira recriar um Estado no sul do Iémen, onde uma república democrática e popular foi independente entre 1967 e 1990.

No início de dezembro, as forças do líder tomaram vastos territórios, mas as fações próximas de Riade, apoiadas por ataques sauditas, retaliaram, recuperando este mês o terreno perdido.

A Arábia Saudita convidou então os dois campos para dialogarem, hoje, na capital saudita, a fim de pôr termo aos confrontos. O STC confirmou a participação nesta conferência.

No entanto, por volta da meia-noite (21:00 de terça-feira em Lisboa), a coligação "recebeu informações de que Aidarous al-Zoubaidi tinha deslocado uma importante força, incluindo blindados, veículos de combate, armas pesadas e ligeiras e munições" para a província de Dhale, no sudoeste do Iémen, de acordo com o comunicado.

A delegação separatista partiu para Riade, mas sem al-Zoubaidi, "que fugiu para um local desconhecido, deixando os membros e líderes do STC sem qualquer informação sobre o seu paradeiro após ter distribuído armas e munições (...), com o objetivo de provocar distúrbios em Aden nas horas seguintes", acrescentou a coligação, referindo-se à capital provisória do Governo iemenita.

A coligação afirmou ter localizado as forças separatistas na província de Dhale e, às 04:00 (01:00 de hoje em Lisboa), ter "realizado ataques preventivos limitados para neutralizar essas forças e frustrar o objetivo de Aidarous al-Zoubaidi de provocar uma escalada do conflito e alargá-lo à província de Dhale".

O Iémen está devastado por uma guerra civil desde que rebeldes xiitas Huthis, apoiados pelo Irão, tomaram em 2014 a capital Sanaa e, em seguida, grandes partes do país.

O conflito internacionalizou-se um ano depois, quando a Arábia Saudita assumiu a liderança de uma coligação internacional para apoiar o Governo iemenita contra os Huthis.

Rivalidades internas no campo anti-Huthis desencadearam um novo conflito em 2018, opondo os separatistas do sul, agrupados no STC, às forças do Governo, apoiadas respetivamente pelos Emirados Árabes Unidos e pela Arábia Saudita, outrora reunidos na mesma coligação.