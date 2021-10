Coligação liderada por sauditas anuncia morte de mais 264 rebeldes

"Foram destruídos 36 veículos militares e mais 264 terroristas foram eliminados" nas últimas 72 horas em Al-Jawba (50 quilómetros a sul de Marib) e em Al-Kassara (30 quilómetros a noroeste de Marib), revelou a coligação, segundo a agência oficial saudita SPA.

A coligação, que está no Iémen desde 2015 a apoiar o Governo do país reconhecido internacionalmente, tem anunciado centenas de mortos nas últimas semanas, sobretudo, em torno de Marib, considerada como um dos últimos redutos do Governo no norte do Iémen.

Os houthis, apoiados pelo Irão, lutam contra as forças do Governo há sete anos e conquistaram a maior parte do norte do país, incluindo a capital, Sanaa, em 2014.

No ano seguinte, a coligação liderada pela Arábia Saudita interveio para apoiar as forças governamentais.

Segundo as Nações Unidas, a guerra no Iémen devastou o país mais pobre da Península Arábica, causando o pior desastre humanitário em curso no mundo.

O conflito já provocou dezenas de milhares de mortos, sobretudo civis, e milhões de pessoas deslocadas, de acordo com várias organizações não-governamentais.