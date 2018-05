Coligação liderada por Xanana perto da maioria absoluta

Foto: Epa-Antonio Dasiparu

Segundo dados oficiais do secretariado técnico da administração eleitoral (STAE), a coligação AMP segue à frente da frente revolucionária do Timor-Leste independente (Fretilin), que obteve 198.745 votos, ou 34,33% do total.



Em terceiro surge o partido democrático (PD) com 45.884 votos ou 7,93%, e a frente de desenvolvimento democrático (FDD), com 32.706 votos e 5,65 do total%.



Apenas estes partidos estão, para já, acima da barreira de 4% dos votos, necessária para conseguir eleger deputados.



Tudo contado pelo jornalista António Sampaio.



A Aliança de Mudança para o Progresso vai vencer estas eleições legislativas antecipadas, após o impasse criado pela queda do governo minoritário liderado pela Fretilin.