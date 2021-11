Coligação militar reivindica morte de mais de 80 rebeldes no Iémen em novos ataques

"Foram destruídos 19 veículos militares e 80" rebeldes foram mortos nas últimas 24 horas em novos ataques, indica um comunicado divulgado pela agência de notícias oficial saudita (SPA).

Os ataques ocorreram nas províncias de Marib, Al-Jwaf (a norte de Marib) e Al-Bayda (localizada a sul de Marib), de acordo com a coligação.

Ao longo do último mês, a coligação militar tem divulgado quase diariamente números de baixas entre os rebeldes na sequência de ataques aéreos, mas estas informações não têm sido confirmadas de forma de independente, sendo raras as ocasiões em que os Houthis comunicam as suas perdas.

Por seu lado, um dirigente militar pró-governamental afirmou hoje à agência France Presse (AFP) que 14 elementos das forças leais à coligação foram mortos e outros 23 ficaram feridos durante estes últimos confrontos na província de Marib.

Depois do desencadear do conflito, em 2014, os Houthis conseguiram tomar progressivamente o controle de uma vasta parte do norte do Iémen.

Ao longo de sete anos, a guerra lançou o Iémen num dos piores dramas humanitários do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas, com mais de dois terços da população dependente da ajuda internacional.

Dezenas de milhares de pessoas, a maior parte civis, foram mortas e milhões foram deslocadas, segundo as organizações internacionais.