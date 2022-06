Coligação no poder em Israel anuncia dissolução de Parlamento e eleições antecipadas

"Após se esgotarem todas as tentativas de estabilizar a coligação, o primeiro-ministro Naftali Bennett e (...) Yair Lapid, decidiram fazer votar a lei [de dissolução do Parlamento] no Knesset na próxima semana", sublinharam em comunicado precisando que "a rotação será efetuada "de forma ordenada".

Com o objetivo de pôr termo a 12 anos consecutivos no poder do então primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Bennett e Lapid formaram em junho de 2021 uma coligação única na história de Israel que congrega partidos de direita, do centro, de esquerda, e pela primeira vez, uma formação árabe.



No entanto, o acordo de coligação Bennett-Lapid também prevê uma rotação entre os dois homens na chefia do Governo e a substituição de Bennett por Lapid em caso de dissolução do Parlamento.



No caso de aprovação pelos deputados do projeto de dissolução do Parlamento, Yair Lapid torna-se no novo primeiro-ministro de Israel até à formação do novo Governo.