Coligação paramilitar pró-iraniana no Iraque pede fim do cerco à embaixada dos EUA

Segundo a agência noticiosa France Press (AFP), essa fação mais radical pretende continuar diante do complexo diplomático norte-americano que foi atacado na passada terça-feira.

"Le Hachd" apelou em comunicado aos seus partidários que relocalizem o protesto para outra zona da cidade, mas o responsável da brigada do Hezbollah, a fação visada no domingo por "raids" de morteiros norte-americanos, garantiu à AFP que os seus homens permanecerão defronte da embaixada dos Estados Unidos.

Entretanto, a França "condenou firmemente" o ataque à embaixada norte-americana em Bagdade por milhares de manifestantes pró-iranianos e expressou a sua "total solidariedade" com os Estados Unidos, declarou a ministra da Defesa francesa, Florence Parly.

"A França condena firmemente os ataques perpetrados contra as instalações da Coligação Internacional no Iraque e as tentativas de intrusão no perímetro da embaixada norte-americana em Bagdade", disse a ministra francesa, que se deslocou à fragata "Corbet" que se encontra em missão no Golfo de Ormuz.