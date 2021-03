Coligação "semáforo" deve iluminar eleições no estado alemão da Renânia Palatinado

A Renânia Palatinado, estado federado com cerca de 3,1 milhões de eleitores, decide, no domingo, a continuação da coligação "semáforo" no poder, formada pelos Partido Social Democrata (SPD), os Verdes e os liberais do FDP.