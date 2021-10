Colin Powell (1937-2021). Joe Biden destaca exemplo do General e ex-Secretário de Estado

Morreu o antigo secretário de estado norte-americano, Colin Powell. O Presidente dos Estados Unidos diz que perdeu um amigo e recorda Colin Powell como o exemplo do afro-americano, filho de imigrantes, que chegou às mais altas esferas do poder nos Estados Unidos. Joe Biden acrescentou que Colin Powell deve servir de inspiração para que ninguém subestime as próprias capacidades.