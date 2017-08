Colisão de autocarro faz 36 mortos na China

Lusa 11 Ago, 2017, 07:27 / atualizado em 11 Ago, 2017, 07:51 | Mundo

O acidente ocorreu na quinta-feira, às 23h34 (16h34 em Lisboa), no túnel de Qinling, província de Shaanxi, na estrada que liga Xian e Hanzhou, informaram as autoridades locais.



O autocarro viajava desde Chengdu, capital da província de Sichuan, no sudoeste da China, para Luoyang, na província central de Henan, num percurso de cerca de mil quilómetros, indicou a Xinhua.



As equipas de resgate continuam a trabalhar, enquanto os feridos foram transportados para um hospital.



Os acidentes rodoviários são frequentes na China, devido ao excesso de velocidade, condução agressiva e desrespeito pela distância recomendada de segurança entre os veículos.



A Organização Mundial de Saúde estima que os acidentes de trânsito matem anualmente cerca de 260.000 pessoas na China.