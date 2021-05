Colisão de barcos no Bangladesh faz 25 mortos

"Socorremos cinco pessoas e recuperámos 25 corpos", declarou o chefe da polícia local, Miraz Hossain.



A colisão ocorreu entre uma embarcação que transportava dezenas de passageiros e uma barcaça carregada com areia, no Padma, perto da localidade de Shibchar.



As operações em busca de mais desaparecidos prosseguem na área, a cargo dos bombeiros, ajudados pela população local, acrescentou a polícia.



Os acidentes marítimos são comuns no Bangladesh, um país atravessado por centenas de rios.



De acordo com peritos, a maioria destes acidentes deve-se a uma má manutenção das embarcações, a regras pouco rigorosas nos estaleiros navais, mas também à sobrelotação.



As barcaças carregadas com areia podem ser difíceis de ver em águas agitadas, especialmente com pouca luz.



No início de abril, mais de 30 pessoas morreram quando um 'ferry', com cerca de 50 passageiros provenientes de Narayanganj, no centro do país, colidiu com um navio de carga.



Em junho passado, a colisão entre dois 'ferry', em Daca, causou pelo menos 32 mortos.