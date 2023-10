Colisão entre comboios na Índia faz 13 mortos

O descarrilamento ocorreu entre as cidades de Alamanda e Kantakapalle, no estado de Andhra Pradesh, depois de um comboio de passageiros não ter obedecido a um sinal.

"Treze passageiros morreram e 50 outros ficaram feridos. As operações de salvamento estão a decorrer", declarou à imprensa o funcionário da administração local Nagalakshmi S.

De acordo com as conclusões de um inquérito preliminar, a colisão foi causada por "erro humano", declarou o Ministério dos Transportes Ferroviários indiano em comunicado.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, declarou na rede social X que falou com o ministro responsável pelos transportes ferroviários e apresentou "as condolências às famílias enlutadas".

A Índia, com uma das redes ferroviárias mais extensas do mundo, tem registado um elevado número de acidentes ferroviários mortais ao longo da história.

No entanto, a segurança melhorou nos últimos anos graças ao investimento feito e ao avanço tecnológico.

O acidente mais mortífero da história do país ocorreu em 6 de junho de 1981, quando sete carruagens de um comboio que atravessava uma ponte no estado de Bihar, no leste do país, caíram no rio Bagmati, matando entre 800 e 1.000 pessoas.

Em junho, uma colisão entre três comboios perto de Balasore, no estado oriental de Odisha, matou cerca de 300 pessoas e feriu mais de mil.

Em agosto, pelo menos nove pessoas morreram no sul da Índia quando uma carruagem estacionada numa estação se incendiou, depois de um passageiro ter aquecido água para fazer chá.