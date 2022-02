Colisão ferroviária na Alemanha faz pelo menos um morto e mais de 10 feridos

"Há um morto e muitos feridos", mais de 10, disse um porta-voz da polícia de Munique, citado pela agência de notícias francesa France-Presse.

Os dois comboios colidiram perto da estação Ebenhausen-Schäftlarn, a sul da capital do estado da Baviera, e a polícia disse que as causas do acidente estão a ser investigadas.

Os dois comboios colidiram de frente num local onde a linha era de via única, de acordo com a imprensa local.

Mais de 200 elementos de equipas de socorro e resgate estavam no local do acidente ao início da noite, segundo a polícia.

De acordo com o diário Bild, cerca de uma centena de passageiros, incluindo estudantes, viajavam em ambos os comboios.