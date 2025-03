Colisão Mar do Norte. Um detido por “homicídio involuntário”

“A nossa hipótese de trabalho é que, infelizmente, o marinheiro está morto”, indicou o governante em declarações a deputados britânicos.





Ainda hoje, ao início da tarde, a polícia britânica fez saber que uma pessoa foi detida em relação com este acidente, e que estará apontada como suspeita de "homicídio involuntário".





Há entretanto notícias de que o cargueiro transportava químicos altamente tóxicos e o petroleiro está a derramar para o oceano querosene destinado a uso militar. A proprietária do "Solong" - o navio de carga com bandeira portuguesa - negou que os contentores transportassem cianeto de sódio, uma substância altamente tóxica em contacto com a água, o que poderia levar a um desastre natural de grandes proporções.





A empresa respondeu a essa possibilidade em comunicado, explicando que o navio tinha a bordo "quatro contentores vazios", confirmando que anteriormente tinham transportado cianeto de sódio e garantindo que vai continuar a monitorizar esses contentores.





Colisão deu-se esta segunda-feira



Um navio cargueiro registado na Ilha da Madeira e um petroleiro norte-americano colidiram ao largo da cidade de Hull, no nordeste de Inglaterra. Nesta altura, o comandante do porto conta que 32 feridos foram levados para terra em Grimsby após a colisão.



A BBC adiantou que a tripulação do petroleiro (Stena Immaculate) foi contabilizada (mais de 20 elementos) e se encontrava segura. A garantia foi dada pelo presidente-executivo da Stena Bulk, que não quis comentar a causa da colisão.



“O alarme foi dado às 9h48" (a mesma hora em Portugal Continental e Madeira) e foram de imediato envolvidos na operação de socorro "um helicóptero de resgate, botes salva-vidas, uma aeronave e embarcações com capacidade de combate a incêndios".



Várias pessoas abandonaram os navios logo após a colisão e o comandante do porto registou que 32 pessoas chegaram a terra, em Grimsby, salvos por embarcações de resgate.



Segundo as informações partilhadas na rede social X pela Autoridade Marítima, o "petroleiro de 183 metros de comprimento estava ancorado em Immingham quando foi atingido pelo navio cargueiro de 140 metros de comprimento. Relatos de testemunhas indicam que um incêndio começou no petroleiro.



O tripulante que desapareceu no Mar do Norte após a colisão entre dois navios, esta segunda-feira, foi dado como morto, anunciou Mike Kane, o secretário de Transporte Marítimo.