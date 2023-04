Colocadas mais de seis mil minas junto à fronteira com a Bielorrúsia

Citado pela agência espanhola Europa Press, o comandante das Forças Armadas ucranianas, Sergei Nayev, deu conta que as operações de defesa junto à fronteira com a Bielorrússia (norte do país) decorrem a "bom ritmo" e que além da colocação das seis mil minas foram construídos sete quilómetros de trincheiras em posições próximas da linha divisória entre ambos os países.

"A expansão das barreiras nas áreas fronteiriças com a Bielorrússia continua a avançar com a instalação de campos minados" em áreas acessíveis por tanques ou rotas que "o inimigo poderia usar para entrar no país", explicou o responsável.

A tensão entre os dois países aumentou nas últimas semanas, sobretudo desde que a Bielorrússia anunciou um acordo com a Rússia para a implantação de armas estratégicas e denunciou a presença de uma força de cerca de 17.000 militares ucranianos que estaria perto da fronteira.

As forças bielorrussas também iniciaram operações para reforçar a fronteira e construir novas defesas, estruturas de engenharia e uma segunda linha de trincheiras.