Colômbia acusa guerrilha comunista de recrutar refugiados venezuelanos

O general Alberto José Mejía garantiu que os guerrilheiros de inspiração comunista estão a recrutar para as suas fileiras refugiados venezuelanos que chegam à Colômbia em situação de vulnerabilidade.



Mais de 550 mil venezuelanos vivem oficialmente na Colômbia, estimando-se que todos os dias cruzem a fronteiras 37 mil pessoas oriundas do país presidido por Nicolás Maduro, em busca de medicamentos e bens de primeira necessidade.



As autoriadades colombianas procuram quatro pessoas, duas delas venezuelanas, suspeitas de terem estado envolvidas nos atentados do passado fim de semana contra várias estações de polícia, em que morreram sete agentes.



"O recrutamento de venezuelanos para a causa da guerrilha é um problema que não podemos esconder" disse o general, em conferência de imprensa.



Os diálogos de paz entre o governo colombiano e o ELN têm decorrido em Quito, no Equador, mas encontram-se suspensos depois de uma vaga de atentados ocorridos nos últimos dias.