Colômbia acusa Rússia de "ingerência estrangeira", Moscovo rejeita

"Sabemos que alguns homens e unidades militares das forças militares bolivarianas (venezuelanas) foram mobilizados para a fronteira [entre a Colômbia e a Venezuela] com o apoio e a força técnica da Rússia", acusou na quinta-feira o ministro da Defesa colombiano, Diego Molano.

Citando fontes dos serviços secretos, Molano denunciou "uma ingerência estrangeira" russa naquela área, palco desde o início de janeiro de um confronto entre dois grupos armados, um dos quais -- o grupo de guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) -- será apoiado por Caracas, segundo as autoridades colombianas.

Num comunicado hoje divulgado, a embaixada da Rússia na Colômbia expressou a sua "perplexidade" perante afirmações que classificou como "irresponsáveis" e lamentou "repetidas tentativas [do Governo colombiano] de acusar a Federação da Rússia" de uma "pretensa ingerência nos assuntos internos da Colômbia".

São "declarações irresponsáveis de um membro da equipa governamental", acrescentou a representação diplomática russa, criticando o ministro Molano pela "sua incansável busca por inimigos fictícios" e as suas declarações "sem qualquer fundamento".

Comentando hoje o caso perante a imprensa, o Presidente colombiano, Iván Duque, considerou ser "importante que a Colômbia continue a manter o espírito de cooperação, de franqueza e, evidentemente, a mantê-lo ao nível do diálogo diplomático que é apropriado".

"Sem qualquer dúvida, penso que teremos oportunidade de falar com a representação diplomática russa na Colômbia para compreender um pouco a presença militar que está a ser assegurada à Venezuela, por que é que a presença de alguns dos equipamentos que eles têm nesse país é tão importante", sublinhou Duque.

Segundo analistas em Bogotá, essa atividade russa na fronteira poderá estar relacionada com a crise na Ucrânia, numa altura em que o Presidente russo, Vladimir Putin, avisou que poderia enviar tropas para manobras nas Caraíbas ou na Venezuela e em que Moscovo exerceu recentemente pressão para a realização de negociações entre o ELN e o Governo colombiano.

O ELN, guerrilha de inspiração guevarista, e dissidentes das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) que rejeitam o acordo de paz assinado em 2016 entre o Governo colombiano e essa guerrilha marxista lutam desde o início de janeiro pelo controlo territorial do departamento de Arauca, separado da Venezuela apenas por um rio.

Por causa dessa vizinhança, Arauca é uma zona de muito tráfico e contrabando, inclusive uma rota importante de exportação da droga produzida na Colômbia.

A violência entre as duas guerrilhas, essencialmente assassínios com alvos seletivos, fez quase 70 mortos num mês. Os combates decorrem igualmente do lado de lá da fronteira, em território venezuelano, onde, segundo Bogotá, os dois grupos têm bases de retaguarda -- acusações que o Governo chavista de Nicolás Maduro, aliado de Moscovo, regularmente rejeita.

A Colômbia, um dos principais aliados dos Estados Unidos no continente americano, e a Venezuela cortaram relações diplomáticas pouco depois da subida ao poder do Presidente conservador Iván Duque, em agosto de 2018.

Em maio de 2021, quando o país era palco de um movimento sem precedentes de manifestações antigovernamentais, Bogotá acusou Moscovo de estar ligada a ciberataques a portais oficiais na internet. A embaixada da Rússia expressou surpresa perante tais acusações "totalmente infundadas".