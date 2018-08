Colômbia. Ativistas em perigo de morte após acordo de paz

RTP23 Ago, 2018, 15:08 | Mundo

Ao longo de 52 anos, o conflito entre o Governo da Colômbia e as FARC fez 220 mil mortos e sete mil refugiados. Um acordo assinado em 2016 entre o Presidente Juan Manuel Santos e o líder da guerrilha esquerdista, Rodrigo Londoño, pretendia trazer a paz ao país. Mas a violência perdura.



Desde o início de 2016, cerca de 311 ativistas, líderes comunitários e defensores dos Direitos Humanos foram mortos, de acordo com Carlos Alfonso Negret. Segundo o provedor dos Direitos Humanos da Colômbia, 123 desses assassinatos aconteceram nos primeiros seis meses deste ano.



A região mais afetada é Cauca, onde está em curso um conflito territorial entre grupos criminosos. A zona é rica em depósitos de ouro inexplorados e solos férteis, logo propícios à produção da folha de coca, a base da cocaína.



Antes de se assinar o acordo de paz, as FARC controlavam cerca de 68 mil hectares de campos de coca no país, de acordo com a revista norte-americana The Atlantic. Com o acordo, abandonaram os campos, mas o Governo deixou-os sem vigilância.



Não demorou até que pequenos grupos rebeldes e criminosos se apoderassem dessas zonas. Só na região de Cauca existem 12 grupos armados a controlar o território, maioritariamente organizações de narcotráfico. Os conflitos entre estes grupos apanham os civis pelo meio, nomeadamente os ativistas, que lutam pela paz no país.

“Estamos a ser mortos lentamente”

Erique Fernandéz, líder da tribo indígena Nasa e defensor do ambiente, é um dos ativistas que teme todos os dias pela vida. “Há um preço pela minha cabeça e [o preço] aumenta todos os dias”, declarou ao Guardian.



Em entrevista ao jornal britânico, Fernandéz conta como em fevereiro encontrou uma bomba à porta de casa. Apesar de esta ter sido desmantelada, a mensagem ficou clara: teria de abandonar a zona.



No último mês recebeu uma série de ameaças por telefone: “Não iremos descansar enquanto a Colômbia não estiver livre de comunistas como tu”, lia-se numa das mensagens enviadas. “Condolências para a tua família”.



“Vivemos com isto [todos os dias]. Estamos a ser mortos lentamente”, comentou Ana Lucía Velasco, mulher de Erique Fernandéz.



As mensagens de texto contra Fernández foram enviadas pelas Forças de Autodefesa da Colômbia (AGC), um dos grupos que se apropriaram dos territórios deixados pelas FARC.



Eduin Marcelo Capaz é coordenador de Direitos Humanos para a Associação dos Concelhos Indígenas do norte de Cauca. Na sua opinião, o acordo de paz teria tido melhores resultados em Cauca se Governo tivesse envolvido os líderes comunitários.



“Conhecemos melhor o território. Por essa razão, quando as FARC abandonaram [os territórios], porque é que o Governo não nos pediu ajuda para assumir o controlo?”, questiona Capaz.



As vítimas da guerra colombiana esperavam que o acordo relegasse o terror desses tempos para o passado, mas as mortes seguem o mesmo ritmo. A cada três dias é morto um líder comunitário na Colômbia. Alguns são raptados e torturados antes de serem executados. Outros são mortos por assassinos em motas. Ainda segundo o Guardian, muito poucos destes casos são investigados.



O atual Presidente prometeu aumentar a proteção dos ativistas. Através de um tweet, Iván Duque disse que o Governo apresentaria “uma ação coordenada para prevenir estes acontecimentos e levar os responsáveis à justiça”.





Desde los acuerdos del Teatro Colón hasta hoy, han asesinado más de 300 líderes sociales. El 23 de agosto con la @FiscaliaCol, @PGN_COL y la @DefensoriaCol, presentaremos una acción coordinada para prevenir estos hechos y llevar a los responsables a la justicia. #LaUniónConstruye pic.twitter.com/uVrjxedn9e — Iván Duque (@IvanDuque) 18 de agosto de 2018

No entanto, os líderes de Cauca não acreditam na promessa de Duque. Este mantém uma aliança política com Álvaro Uribe, um antigo Presidente colombiano que se este encontra sob investigação por crimes relacionados com grupos assassinos nos anos 90.