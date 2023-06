Colômbia. Crianças encontradas na selva estão a recuperar bem

As quatro crianças que foram encontradas na selva da Colômbia 40 dias depois da queda de um avião estão a recuperar bem. Estão no Hospital onde têm recebido a visita de familiares. O avô contou que a neta mais velha retirou os irmãos do avião quatro dias após a queda e que a mãe sobreviveu ainda alguns dias após o acidente.