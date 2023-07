Já tiveram alta hospitalar as quatro crianças encontradas com vida depois de acidente de avião na Colômbia, em maio.

As quatro crianças, incluindo um bebé de 11 meses, estiveram desaparecidas na selva amazónica durante 17 dias depois da queda.



A mãe e os outros dois adultos a bordo perderam a vida no local.



Os menores têm agora alta do hospital, depois de 34 dias internados. O hospital diz que recuperaram bem e estão saudáveis.