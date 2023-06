Colômbia. Crianças resgatadas após queda de avião sobreviveram 40 dias com farinha de mandioca

As quatro crianças perdidas na Selva Amazónica sobreviveram, durante 40 dias, a comer farinha de mandioca. As Forças Especiais Militares da Colômbia revelam que os menores comeram 3 kg de farinha que transportavam no avião.