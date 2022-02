Colômbia. Deslizamento de terras provoca pelo menos 14 mortos

As imagens mostram uma zona residencial da cidade de Pereira, a oeste do país.



As autoridades deixaram o aviso do risco de novas derrocadas na área e pediram à população que não se aproximasse do local.



Mais de 60 casas foram evacuadas. O presidente da Colômbia já dirigiu condolências aos familiares das vítimas.