Colômbia destrói plantações de cocaína com drones

As autoridades colombianas anti-droga afirmaram que nas últimas semanas já testaram dez drones para destruir plantações ilegais de cocaína. De acordo com o Wall Street Journal, as autoridades associaram-se à Fumi Drones SAS, que providencia os drones automáticos.



Cada drone carregado com glifosato pulveriza os campos ilegais. O atual presidente colombiano, Iván Duque, mostrou estar a favor do processo, pois acredita que é o que menos prejudica os restantes campos.Os drones carregados com glifosato pesam cerca de 23 quilos.



“[Os drones] permitem uma precisão total a baixa altitude e, adicionalmente, minimizam os estragos e implicações para terceiros”, declarou Duque à Caracol Radio, ainda antes de ganhar as eleições.



German Huertas, diretor de operações da Fumi Drones SAS, precisou que os drones eliminaram cerca de 90 por cento da cocaína em cada 0,4 hectares detetados durante testes na região de Nariño.



209 mil hectares plantados



A medida foi aprovada pelo anterior presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a 24 de julho, de acordo com a agência Reuters . A aprovação foi feita um dia depois de a Política Nacional de Controlo de Drogas norte-americana (ONDCP) anunciar que a produção de cocaína na Colômbia tinha aumentado 11 por cento entre 2016 e 2017.

“Isto não vai resolver nenhum dos nossos problemas”

Mais concretamente, em 2016 foram registados 188 mil hectares de plantações de cocaína na Colômbia. Em 2017 o número subiu para 209 mil hectares.De acordo com a ONDCP, o aumento da produção está diretamente relacionado com o consumo de cocaína nos Estados Unidos – desde 2013, o número de consumidores aumentou 81 por cento e as mortes por overdose de cocaína aumentaram para mais do dobro.“A mensagem do presidente Trump à Colômbia é clara: o aumento recorde da produção de cocaína deve ser invertido”, afirmou Jim Carroll, vice-presidente da ONDCP.A pulverização de herbicidas nos campos de cocaína, especialmente a que é feita por aviões, é controversa na Colômbia. Isto porque os agricultores queixam-se que o glifosato atinge as suas plantações legais.Supostamente, a utilização de drones pretende substituir os aviões e evitar a contaminação de outros campos. No entanto, nem todos estão a favor da operação.“Isto não vai resolver nenhum dos nossos problemas, vai é aumentá-los. Se vão forçar a pulverização, haverá confrontações com a polícia”, disse Leider Valencia, porta-voz da organização que representa os agricultores de cocaína da Colômbia.Há ainda quem considere que a destruição de campos de cocaína com recurso a drones não resolve a totalidade da situação. Numa peça que escreveu para a Brookings Institue, Vanda Felbab-Brown, perita em política externa, defende que o Governo colombiano deveria investir em meios de subsistência alternativos para os envolvidos na produção de cocaína.Tal como noticia a BBC , nos últimos anos tem havido um aumento do número de iniciativas para combater atividades criminosas com recurso a drones. Nas reservas da África do Sul já se utilizaram drones para identificar caçadores furtivos; em Marrocos, uma start-up utiliza drones autónomos para detetar pesca ilegal.No entanto, os drones também já foram utilizados pelos próprios traficantes de droga. Em 2017, os agentes de patrulha na fronteira dos Estados Unidos detetaram um carregamento de metanfetaminas entregues por drones. No Reino Unido também foi detetado uma entrega de substâncias ilícitas por drone numa prisão.