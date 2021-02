Colômbia. Executados mais de 6000 civis para aumentar contagem de corpos do exército

O tribunal de paz que investiga os crimes que ocorreram no conflito entre o Governo colombiano e as antigas FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), afirma que o número de vítimas de "falsos positivos", ou seja de civis que foram apresentados como guerrilheiros mortos em combate, é quase o triplo do que era conhecido até agora e considera que se trata de um "fenómeno macrocriminoso".







A JEP, que investiga estes casos, no qual estão envolvidas forças militares e policiais, conclui que "pelo menos 6.402 colombianos foram mortos e apresentados ilegalmente como caídos em combate entre 2002 e 2008", denunciou num comunicado.



A revelação desta prática, no jargão militar designada por "falsos positivos", constitui um dos maiores escândalos que envolvem as Forças Armadas colombianas durante cerca de seis décadas de confronto com as guerrilhas de esquerda.











Apesar de o Estado-Maior das Forças Armadas colombianas ter sempre negado tratar-se de uma prática sistemática, vários soldados e oficiais confirmaram ao tribunal de paz ter cometido execuções para aumentar os "resultados", sob pressão dos seus superiores.



Mas, até 2020, o procurador-geral tinha registado 2.249 execuções extrajudiciais cometidas entre 1998 e 2014, incluindo 59 por cento entre 2006 e 2008, no decurso do Governo do ex-presidente de direita Álvaro Uribe (2002-2010).



Segundo a JEP, a maioria dos "falsos positivos" foram mortos no departamento de Antioquia (noroeste), onde o Exército e as milícias paramilitares de extrema-direita combatiam as forças da guerrilha.

"A IV Brigada, que controlava esta zona, poderá ser responsável por 73 por cento das mortes detetadas neste departamento entre 2000 e 2013", precisou o tribunal.

Os falsos positivos, ou execuções extrajudiciais de civis sob o falso pretexto de que seriam guerrilheiros, acontecem na Colômbia desde a década de 1990, especialmente em regiões pobres e rurais. No entanto, tornou-se uma política de Estado entre 2002 e 2010, durante a presidência de Álvaro Uribe Vélez. Estes assassinatos, agora revelados, ocorreram entre 2002 e 2008, quando o Governo estava em guerra contra as FARC. Depois de terminado o conflito, os soldados foram recompensados ​​pelas estatísticas de mortes manipuladas com algumas vantagens, incluindo férias e promoções.Apesar de o Estado-Maior das Forças Armadas colombianas ter sempre negado tratar-se de uma prática sistemática,Mas,Segundo a JEP, a maioria dos "falsos positivos" foram mortos no departamento de Antioquia (noroeste), onde o Exército e as milícias paramilitares de extrema-direita combatiam as forças da guerrilha.Os falsos positivos, ou execuções extrajudiciais de civis sob o falso pretexto de que seriam guerrilheiros, acontecem na Colômbia desde a década de 1990, especialmente em regiões pobres e rurais. No entanto, tornou-se uma política de Estado entre 2002 e 2010, durante a presidência de Álvaro Uribe Vélez.





O tribunal de paz pretende dar agora continuidade à investigação e concentrar-se nas províncias do país.



Mais vítimas, mais vantagens





A partir das confissões dos oficiais ao JEP, concluiu-se que os militares orquestraram uma espécie de "contagem de corpos" para mostrar resultados na guerra interna.





O general Mario Montoya, comandante do Exército na altura, é o militar de mais alta patente que responde pelos crimes. Apesar dos depoimentos que o acusam, o comandante aposentado nega ter instigado crimes contra civis.



"São 2.140 militares vinculados às investigações de execuções extrajudiciais, o que equivale a 0,9 por cento do total de homens que operaram no Exército no período citado. Isso mostra que em nenhum momento houve uma diretriz no Exército para tais atos atrozes", disse o advogado de Montoya, Andrés Garzón, numa entrevista à AFP.



A JEP, que entrou em funcionamento em 2018, investiga as mais graves violações dos direitos humanos cometidas por guerrilheiros e militares durante o confronto e, segundo a mesma, os que confessarem os crimes podem receber uma pena menor mas, caso não o façam, ficam sujeitos a penas de até 20 anos.



Por agora, 20 dos pelo menos 219 militares que estão sob jurisdição especial estão protegidos contra as ameaças que receberam pelas confissões.





Entretanto, na quinta-feira, um grupo de ex-comandantes das Farc assumiu a sua responsabilidade por crimes de guerra e contra a Humanidade, sequestro de reféns e outras privações graves de liberdade.







"Até agora pensávamos que as execuções eram de 2006 para cá, mas conclui-se que, em todos os territórios, houve muitos falsos positivos", disse a advogada de dois militares que testemunharam na JEP. "Estamos tristes por que o Exército, que é aquele que tem de tomar conta de nós, tenha deixado tantas mães a chorar, tantos órfãos, tantas irmãs tristes".



Para esta advogada, Tânia Parra, o relatório publicado pela JEP também revela que houve "cumplicidade" das autoridades para "ocultar" os factos.





"Reconhecemos que neste processo foram apresentados factos e condutas puníveis à luz do Direito Internacional Humanitário. Factos e condutas que foram individual e coletivamente reconhecidos perante o JEP, a sociedade em geral e nas atividades com as vítimas", lê-se numa declaração assinada por seis dos ex-comandantes.







Mas, para muitos, a revelação destes crimes não parece ser uma novidade e peca por tardar.





"O elevado número destes crimes não é surpresa", afirmou em comunicado o grupo Movice - movimentos de vítimas de crimes cometidos pelo Estado colombiano - , acrescentando que isto prova haver "uma política interna" dentro das forças armadas "sem qualquer forma de controlo ou sanção aos responsáveis".





Jackeline Castaño, cujo irmão foi sequestrado e assassinado pelos militares em 2008, admitiu que, com o anúncio da JEP, espera que finalmente seja feita justiça. Embora muitos soldados rasos tenham sido mandados para a prisão e dezenas de oficiais tenham sido demitidos, as vítimas dizem que quem ordenou os crimes ainda não enfrentou a justiça.



"Agradecemos a publicação dos resultados das investigações da JEP, que mostram como foram generalizadas as execuções extrajudiciais durante o período do [então presidente] Álvaro Uribe, de 2002 a 2008", disse Castaño, que lidera um outro grupo de vítimas. "Esperamos que a verdade continue a aparecer".