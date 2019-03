Colômbia expulsará venezuelana por alegado risco para a segurança nacional

Lusa01 Mar, 2019, 07:45 | Mundo

"A Migração da Colômbia, no desenvolvimento das suas funções e atuando em exercício da soberania nacional que lhe foi confiada, vai avançar com processo de expulsão do território nacional de uma cidadã venezuelana, membro da Polícia Estatal", explica um comunicado.

Segundo o documento, "Pau Pau" foi "detida depois da Migração da Colômbia, num trabalho coordenado com o Exército Nacional (colombiano), ter evidenciado uma série de inconsistências nas declarações por parte da estrangeira, que manifestou estar a fugir da ditadura de Nicolás Maduro".

"Ao comparar as declarações da mulher, de 28 anos de idade (com outras fontes) conseguimos evidenciar que o seu interesse era muito diferente do que manifestava e que, pelo contrário, representava um risco para a segurança nacional", explica.

Segundo as autoridades colombianas, "a mulher foi levada para um sítio seguro" e deverá ser hoje expulsa.

"`Pau Pau` não poderá entrar em território colombiano pelo período de dez anos e depois (desse tempo) necessitará de visto para entrar", sublinha.

O documento explica que as autoridades colombianas podem "expulsar estrangeiros" que "realizem atividades que atentem contra a segurança nacional, a ordem pública, a saúde pública, a tranquilidade social, a segurança pública ou quando existam informações de inteligência (serviços secretos) que indiquem que representa um risco para a segurança nacional, a ordem pública ou a tranquilidade social" da Colômbia.