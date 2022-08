Colômbia recusa pedido de Caracas para extraditar venezuelanos

"A Colômbia garante o direito ao asilo e ao refúgio", respondeu Gustavo Petro na conta na rede social Twitter.

Na segunda-feira, o vice-presidente do PSUV, Diosdado Cabello, considerado o "número dois" do regime do presidente venezuelano, de Nicolás Maduro, tinha indicado, em conferência de imprensa, esperar que Bogotá aceitasse extraditar "uma quantidade de gente", bem como a normalização das relações bilaterais.

"Estamos à espera que as coisas com a Colômbia se regularizem, uma vez que já foi nomeado um embaixador, e que o sistema judicial comece a funcionar. Há várias pessoas que estão lá que a Venezuela pede que sejam extraditadas, que sejam detidas e enviadas para a Venezuela, por crimes cometidos contra o nosso país", salientou Diosdado Cabello.

O vice-presidente do PSUV explicou que na Colômbia "têm até assassinos, ladrões, protegidos por lá", sem adiantar pormenores.

"Seguramente que vão ser julgados pela justiça venezuelana, mas também pela justiça colombiana. Tudo é uma questão de vontade política", frisou.

A imprensa da Venezuela e a da Colômbia indicaram tratar-se de um pedido de extradição de opositores de Maduro.

Em 28 de julho, Caracas e Bogotá anunciaram ter chegado a um acordo para retomar as relações bilaterais, reabrir, a partir de 7 de agosto, data da tomada de posse de Gustavo Petro, a fronteira entre os dois países e nomear embaixadores nas duas capitais, respetivamente.

A Venezuela e a Colômbia partilham mais de dois mil quilómetros de fronteira, que, segundo a imprensa local, continua fechada.