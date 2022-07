Colômbia. Tribunal condena 19 soldados por 300 homicídios

Um tribunal especial de paz na Colômbia está a investigar vários crimes cometidos durante as longas décadas de conflito armado no país. Com as provas alcançadas, o tribunal conseguiu condenar 19 soldados por crimes de guerra, nos quais se incluem homicídios de mais de 300 pessoas, na maioria civis, entre os anos de 2005 e 2008.