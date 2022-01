Colonos israelitas atacam palestinianos e grupo de activistas israelitas que plantavam árvores numa aldeia da Cisjordânia

Footage of masked settlers beating, torching car of Israeli activists who arrived in the West Bank village of Burin to assist and provide protection to Palestinians harvesting in the area. pic.twitter.com/ab1qeJDLAf — Jacob Magid (@JacobMagid) January 21, 2022



A polícia já terá iniciado uma investigação, prometendo consequências pesadas para os colonos envolvidos. Já o exército israelita (IDF) confirmou ter recebido uma denúncia do ataque, mas adianta que, quando chegou a Burin, os colonos já não foram encontrados no local onde se terão produzido os incidentes.

pic.twitter.com/BtcLO8rnHG — מסתכלים לכיבוש בעיניים (@Mistaclim) January 21, 2022

Este ataque produzido agora em finais de Janeiro, vem juntar-se aos 496 levados a cabo por colonos e extremistas israelitas contra palestinianos durante o ano passado, 126 com consequências físicas para os alvos dessas acções. A polícia já terá iniciado uma investigação, prometendo consequências pesadas para os colonos envolvidos. Já o exército israelita (IDF) confirmou ter recebido uma denúncia do ataque, mas adianta que, quando chegou a Burin, os colonos já não foram encontrados no local onde se terão produzido os incidentes.Este ataque produzido agora em finais de Janeiro, vem juntar-se aos 496 levados a cabo por colonos e extremistas israelitas contra palestinianos durante o ano passado, 126 com consequências físicas para os alvos dessas acções.

O ataque ocorreu quando os activistas das organizações de esquerda Rabbis for Human Rights e Harvest Group (esta que se dedica a proteger os palestinianos durante as colheitas da azeitona) se dirigiram à pequena vila de Burin para ajudar os palestinianos na plantação de árvores por ocasião do Tu Bishvat, feriado judaico que assinala o nascimento de novas árvores. No momento em que palestinianos e activistas plantavam árvores num lote de terreno, os seus carros foram apedrejados e um deles explodido.Um dos elementos de outra organização, a Yesh Din, relatou que os colonos se dividiram então em diversos grupos para iniciar uma perseguição dos activistas, acção da qual captaram e guardaram registos em fotografia e vídeo.



A vila de Burin tem sido alvo deste tipo de ataques por parte dos colonos israelitas e judeus extremistas, sendo também alvo recorrente do lançamento de pedras contra as suas casas. Muitos dos grupos violentos saem do colonato de Givat Ronen, “um dos cinco pontos onde a agressão de colonos acontece com mais frequência”, de acordo com a ONG Peace Now.







pic.twitter.com/5UiLSP5yQg — מסתכלים לכיבוש בעיניים (@Mistaclim) January 21, 2022

“Este comportamento é contrário aos valores do povo de Israel e prejudica os colonatos. Não é o nosso caminho", declarou o conselho, deixando um “apelo às forças de segurança para que investiguem o incidente e levem os responsáveis à justiça”. Numa atitude invulgar, o Yesha Council, braço político do movimento para os colonatos, veio condenar o ataque, admitindo que as fotos são “chocantes”.“Este comportamento é contrário aos valores do povo de Israel e prejudica os colonatos. Não é o nosso caminho", declarou o conselho, deixando um “apelo às forças de segurança para que investiguem o incidente e levem os responsáveis à justiça”.



O ataque desta manhã aconteceu poucos dias após o embaixador de Israel nas Nações Unidas, Gilad Erdan, ter desvalorizado a questão da violência dos colonos perante o Conselho de Segurança.





De acordo com Erdan, incidentes deste tipo são uma “exceção à regra” que, quando acontecem, são condenados e alvo de investigação. Posição diferente mantém a esquerda do Knesset, que acusa o governo do primeiro-ministro Naftali Bennett de ignorar estes ataques dos colonos e nada fazer em relação ao assunto.





Em dezembro passado, o ministro da Segurança Pública, o trabalhista Omer Bar-Lev, foi repreendido por classificar de “sub-humanos” estes colonos envolvidos em agressões.





"A violência dos colonos está fora de controle e os ministros deste governo não estão a fazer o suficiente para lhe pôr cobro”, lamentou Mossi Raz, deputado do Meretz, partido da esquerda que integra a coligação do executivo de Bennett, para avisar que “os acontecimentos de hoje não passarão impunes”.





Ao rol de críticas que caíram sobre o primeiro-ministro israelita acrescentou a Peace Now que, “quando a liderança política enfraquece e o governo se dobra, não é de admirar que a violência ganhe força”. “O ministro da Defesa [Benny Gantz] deve ordenar a evacuação dos colonatos ilegais, que são o centro da violência dos colonos”, instou a organização.