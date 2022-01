Colonos israelitas voltam a atacar palestinianos na Cisjordânia e provocam três feridos

Settlers from Yitzhar threw stones at Palestinians and vehicles in the West Bank town of Huwarra injuring at least 3 people including a 3yr old boy. The IDF said they are looking into the incident https://t.co/3bW1t32Vx5 — Anna Ahronheim (@AAhronheim) January 24, 2022

O exército israelita (IDF) disse que "houve um conflito entre colonos e palestinianos, no qual vários veículos e lojas palestinianas em Huwara foram danificados"., que patrulha com frequência a Rota 60, uma longa estrada ladeada por lojas que atravessa a cidade e que é muito usada por israelitas e palestinianos.Os carros pararam, então, em Huwara e os colonos começaram a atirar pedras aos carros, lojas e casas de palestinianos, partindo janelas e ferindo pelo menos três pessoas, descreveu Yesh Din.O incidente, que está a ser investigado pela polícia, ocorre poucos dias depois de um outro ataque a um grupo de ativistas israelitas por parte de colonos palestinianos perto de Burin, uma pequena vila da Cisjordânia a cerca de 12 quilómetros de Huwara. Dezenas de colonos israelitas apareceram no local mascarados com bastões, pás, pedras eMolotov, destruindo carros e provocando pelo menos três feridos.

Estes ataques vêm juntar-se aos 496 levados a cabo por colonos e extremistas israelitas contra palestinianos durante o ano passado, 126 com consequências físicas para os alvos dessas ações.

O ministro da Defesa de Israel condenou todos estes atos de violência. “Os recentes incidentes que implicam violência com motivação nacionalista na Judeia e Samaria são graves e pretendo agir com firmeza contra os mesmos”, declarou Benny Gantz.Benny Gantz disse ainda que estão em curso várias reuniões com o propósito de vir a fortalecer as tropas no terreno e unir forças com a polícia e a Agência de Segurança de Israel (Shin Bet).As autoridades israelitas têm prometido repetidamente tomar medidas contra a violência dos colonos nos últimos meses. Palestinianos e grupos de direitos humanos dizem, no entanto, que o exército raramente intervém e muitas vezes fica do lado dos colonos.