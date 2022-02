Com mísseis balísticos. Putin vai supervisionar exercícios de forças estratégicas

dossier sobre alegados planos russos para uma invasão da antiga república soviética. As manobras deste sábado têm lugar no quadro do agravamento da tensão a leste entre Rússia, Ucrânia e a Aliança Atlântica. A Administração norte-americana levou na quinta-feira ao Conselho de Segurança umsobre alegados planos russos para uma invasão da antiga república soviética. “Serão lançados mísseis balísticos e de cruzeiro” no decurso das manobras, acrescenta o braço militar do Governo russo. no decurso das manobras, acrescenta o braço militar do Governo russo.

As capitais ocidentais haviam já sinalizado que a Rússia estaria a planear pôr em marcha em fevereiro exercícios com armamento intercontinental estratégico. Estas manobras anuais têm sido levadas a cabo no final do verão. Desta feita,, avançou este sexta-feira, em comunicado, o Ministério russo da Defesa.Os exercícios, prossegue o Ministério da Defesa, “envolvem forças epertencentes às Forças Aeroespaciais, ao Distrito Militar do Sul, às Forças de Mísseis Estratégicos, à Frota do Norte e à Frota do Mar Negro”.“O exercício das forças estratégicas de dissuasão visa, para o cumprimento das suas missões, e verificar a fiabilidade de armas de forças nucleares estratégicas e convencionais”, completa.

Violações do cessar-fogo



Moscovo desdobrou-se, nos últimos dias, em anúncios de recuos de forças envolvidas em exercícios militares na península da Crimeia e na Bielorrússia. A NATO contrapõe que, ao contrário do que é afirmado a partir da capital russa, a máquina de guerra posicionada em redor da Ucrânia tem vindo a ser sistematicamente robustecida.

Um porta-voz do Kremlin garantiu entretanto que os exercícios com mísseis balísticos não devem ser encarados com preocupação, dado o seu caráter “regular”. Sem facultar mais detalhes, o mesmo porta-voz indicou que Vladimir Putin acompanhará as manobras a partir de um “centro de situação”.

Nas últimas horas, russos e ucranianos voltaram a trocar acusações sobre ataques de artilharia no leste da Ucrânia, em flagrantes violações do cessar-fogo acertado em Minsk. É aí que se movimentam os rebeldes separatistas pró-Rússia.De acordo com a agência russa Interfax, à semelhança do que aconteceu na véspera, há relatos de vários incidentes com disparos de morteiros em Lugansk.Na noite de quinta-feira, as Forças Armadas da Ucrânia divulgaram um comunicado em que descartam, por ora, a possibilidade de uma ofensiva contra posições dos separatistas e garantem permanecer vinculadas “aos acordos de Minsk e às normas do direito internacional humanitário”., afirmou o tenente-general Valery Zaluzhny, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.