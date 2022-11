Com "visões diferentes". Berlim e Pequim propõem-se desenvolver cooperação

"Também queremos abordar como podemos desenvolver a cooperação noutros temas, incluindo alterações climáticas, segurança alimentar e a crise de dívida soberana nos países em desenvolvimento", afirmou Scholz.

No primeiro encontro desde que Scholz tomou posse, realizado no Grande Salão do Povo, Xi frisou que “como grandes Nações, a China e a Alemanha devem trabalhar em prol da paz mundial”, avançou a televisão estatal chinesa CCTV.







“Desde os princípios de respeito mútuo, a procura de uma base comum, deixando de lado as diferenças, e focando nos intercâmbios e aprendizagem mútua, as relações bilaterais não serão desviadas. E o ritmo do progresso será estável”, acrescentou o presidente chinês.

Como potências influentes, a China e a Alemanha devem trabalhar em conjunto em tempos de mudança para dar uma maior contribuição para a paz e desenvolvimento mundial”.

Scholz e uma delegação de empresários alemães foram testados à covid-19 ao aterrar em Pequim esta sexta-feira, com o pessoal médico, com equipamentos de proteção a entrar no avião para realizar os testes. Está previsto que o chanceler alemão se encontre com o primeiro-ministro cessante Li Keqiang, onde questões controversas como as questões dos direitos humanos, Taiwan e as dificuldades que as empresas alemãs enfrentam no acesso ao mercado chinês estarão em debate.



Após uma receção com tapete vermelho e guarda de honra, a delegação alemã foi transferida para a pousada estatal de Diaoyutai onde ficou a aguardar os resultados dos testes, que deram todos negativo.A visita de Scholz é bem vista pela liderança chinesa, que procura fortalecer as relações com o resto do mundo depois da conclusão do 20.º Congresso do PCC, onde Xi consolidou o seu estatuto.Apesar de o Governo de Scholz ter já sinalizado um afastamento da abordagem puramente comercial em relação ao país asiático, cultivado pela antecessora Angela Merkel, o chanceler alemão foi acompanha por uma delegação empresarial, que inclui os presidentes executivos da Volkswagen, BioNtech ou Siemens.

Visita debaixo de fortes críticas

A visita de Olaf Scholz a Pequim contrariou as críticas de ativistas, analistas e membros da própria coligação que forma o Governo.com o aumento das exportações principalmente de maquinaria e automóveis. Um estudo recente efetuado pelo centro de investigação Ifo mostrou que quase metade das empresas industriais alemãs dependem das vendas para a China.Com a guerra na Ucrânia, a Alemanha despertou para o risco de ter uma economia que depende demasiado de matérias-primas fornecidas por um estado autoritário, com o exemplo do gás russo. Há a preocupação interna de que erro se repita."É extremamente importante que nunca mais nos tornemos tão dependentes de um país que não partilha os nossos valores", considerou a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, quando questionada na estação de televisão ARD sobre a China.



Angela Merkel, antecessora de Olaf Scholz, visitou a China 12 vezes nos seus 16 anos no poder, cimentando a cooperação económica entre os dois países. Já a coligação que forma o atual governo, com o Partido Social Democrata (SPD), os liberais do FDP e os Verdes, comprometeu-se a reduzir a dependência económica e fortalecer as relações com os Estados democráticos da Ásia.

Na passada semana, Scholz conseguiu um acordo que permite que a estatal chinesa Cosco compre uma participação de 24,9 por cento em três terminais no maior porto da Alemanha, em Hamburgo.Uma decisão que levantou várias críticas. O secretário-geral do FDP, Bijan Djir-Sarai, qualificou a decisão de "ingénua", criticando o momento da viagem de Scholz à China, acreditando ser "profundamente infeliz".Também o líder dos democratas-cristãos da CDU, Friedrich Merz, disse ao jornalque Scholz "não podia ter escolhido um momento pior" para realizar esta viagem."A guerra contra a Ucrânia e o lado unilateral da China a favor da Rússia tornam ainda mais urgente a revisão da nossa relação", acrescentou.

China é um parceiro importante

Em editorial publicado pelo jornal, na quarta-feira, Scholz justificou a viagem sublinhando que a China "é, e continuará a ser, um parceiro importante", realçando que: "se a China mudar, a forma como tratamos o país também deve mudar"., como "o respeito das liberdades cívicas e políticas, bem como os direitos das minorias étnicas", numa referência aos uigures, minoria muçulmana da região autónoma de Xinjiang."Tal como os Estados Unidos e muitos outros Estados, seguimos a política de uma só China", lembrou. "Mas isto implica que uma mudança no `status quo` só pode ser feita de forma pacífica e por acordo mútuo"., Scholz insistiu na "responsabilidade especial da China como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU" e que Pequim deve "falar claramente com Moscovo sobre o respeito da Carta das Nações Unidas e dos seus princípios".Scholz lamentou também a falta de reciprocidade nas relações económicas entre a Alemanha e a China: "Estamos longe, demasiado longe disso, no que diz respeito ao acesso ao mercado das empresas, licenças, proteção da propriedade intelectual".

O líder alemão também apelou a Pequim para que fizesse um esforço relativamente à sua política ambiental: "Sem uma ação resoluta para reduzir as emissões na China, não podemos vencer a batalha contra as alterações climáticas".