Comandante-adjunto da Marinha norte-americana infetado após reunião no Pentágono

Washington, 08 out 2020 (Lusa) - O comandante-adjunto do Corpo de Fuzileiros Navais norte-americanos testou positivo à covid-19, na quarta-feira, dias após uma reunião no Pentágono com um responsável infetado, anunciou um porta-voz.