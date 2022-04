Comandante da defesa de Mykolaiv acusa forças russas de crimes contra a Humanidade

Um veterano da guerra no Afeganistão acusa as forças russas de estarem a cometer crimes contra a humanidade na invasão da Ucrânia. São declarações do comandante das forças de defesa de Mykolaiv, feitas em exclusivo aos enviados da RTP no sul da Ucrânia, António Mateus e Rodrigo Lobo.