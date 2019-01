Comandante da missão da UE na RCA faz balanço "muito positivo" apesar das dificuldades

Lusa09 Jan, 2019, 17:08 | Mundo

Em declarações à agência Lusa no dia em que completa um ano no comando da EUTM, uma força que agrega 187 militares de 12 países, 50 dos quais portugueses, o general do Exército português Hermínio Maio disse que "o balanço é muito positivo apesar das dificuldades que existem".

Foram já formados mais de 3400 militares das Forças Armadas da RCA (FACA), dos quais 1200 estão a participar em operações no terreno, prevendo-se para breve a formação de um novo batalhão de infantaria e um processo de recruta a iniciar em Bouar, a 420 quilómetros da capital, Bangui, onde está sediada a missão da EUTM.

Perante um processo de paz "difícil" - está prevista a assinatura de um acordo entre as autoridades da RCA e 14 grupos armados que controlam parte do território entre abril e maio em Bangui - e uma "situação de segurança complexa", a missão da EUTM vai além do treino militar e do aconselhamento estratégico às autoridades centro-africanas, procurando mudar padrões de comportamento enraizados na violência, através da formação e do ensino, sublinhou.

"Em todas as ações de formação temos de incluir o direito internacional humanitário para que se transforme a visão do que é ser militar", disse, destacando o foco na "prevenção das agressões sexuais que são um flagelo não só nas forças armadas, como na sociedade centro-africana em geral".

Todos os militares que já passaram pelas ações de formação da missão da EUTM, 3400, já pertenciam às FACA, com vários anos de vida militar, com exceção de 232 homens provenientes de grupos armados, num projeto piloto de "desmobilização e reintegração".

"Não é fácil mudar os comportamentos, daí um esforço muito grande no (ensino) do comportamento militar, do respeito pelos civis, do conhecimento das responsabilidades, dos deveres de um soldado quando está em operações e em contacto com as populações, da sua integração na hierarquia militar, dentro da cultura de funcionamento e com a criação de laços de confiança que se perderam nos últimos tempos", explicou.

Quanto a matérias específicas, são lecionadas -- em língua francesa ou com tradução simultânea da língua local, sangho -- matérias como logística, recursos humanos, finanças ou informática.

Os soldados centro-africanos são "militares muito resilientes, com uma capacidade física e de resistência às adversidades enorme".

Do ponto de vista dos conhecimentos, mostram "capacidades muito básicas, mas uma enorme vontade de fazer bem", acrescentou o brigadeiro-general, notando que as forças armadas da RCA são o "reflexo" de uma sociedade em que "a violência ascendeu aos extremos", deixando feridas do ponto de vista social que vão levar anos a sarar. Na RCA, "qualquer situação simples pode degenerar em violência extrema", sublinhou.

"Estamos a entrar numa fase em que vamos dar cursos mais importantes, de maior duração, cursos de formação para jovens oficiais e de formação para sargentos. Um dos objetivos é que a formação dos sargentos seja feita em Bouar", anunciou.

O pilar da educação na missão da EUTM é "a base fundamental do futuro das FACA", defendeu, acrescentando que a missão está a fazer "um esforço enorme para que aquela área tenha um relevo cada vez maior".

"As Forças Armadas Centro Africanas estão a melhorar as suas capacidades", sustentou, reforçando que o papel principal no processo de pacificação da RCA é "dos centro-africanos, que têm de decidir qual é caminho" para o futuro do seu país.

A iniciar mais um mandato de seis meses no comando da missão multinacional, Hermínio Maio apontou o início do processo de recruta de militares para as FACA, em Bouar, como um dos desafios mais importantes, bem como o apoio às forças de segurança da RCA.

Hermínio Maio disse que a força da EUTM, composta por militares de 12 nações, "tem sido relativamente simples de gerir enquanto comandante" e manifestou-se "otimista e realista" face ao futuro do país.

"Isto traduz um esforço da União Europeia e uma demonstração de que é possível trabalharmos em conjunto no terreno, é uma missão no âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa [da EU] e que tem dado os seus frutos", defendeu.

O conflito na RCA, com o tamanho da França e uma população que é menos de metade da portuguesa (4,6 milhões), já provocou centenas de milhares de mortos entre os civis, 700 mil deslocados e 570 mil refugiados, e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária.

Desde 2013 que a RCA enfrenta sucessivos casos de violência protagonizados por milícias muçulmanas, partidárias dos rebeldes dos Seleka e cristãos denominados anti-Balaka, que causaram milhares de mortos.

O governo do Presidente, Faustin-Archange Touadéra, um antigo primeiro-ministro que venceu as presidenciais de 2016, controla cerca de um quinto do território.

O resto é dividido por 18 milícias que, na sua maioria, procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.