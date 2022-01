Comandante militar lamenta apoio da Fretilin à recandidatura do presidente timorense

"Penso que o senhor Mari Alkatiri não está a considerar a Fretilin de 1975. E está a negar-me como membro do Comité Central da Fretilin", disse Lere Anan Timur, em declarações à Lusa.



O comandante das F-FDTL, que confirmou que se vai demitir do cargo "nos próximos dias" para formalizar a sua candidatura presidencial, reagia a uma mensagem do secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Mari Alkatiri, divulgada no domingo.



Lere Anan Timur considerou que o seu partido, a Fretilin, deveria ter convocado um congresso nacional para debater o assunto e garante que utilizará símbolos do partido na sua campanha.



"Não há qualquer dúvida. Vou candidatar-me em nome dos veteranos, de toda a resistência, mas sou da Fretilin e eu e os meus apoiantes sem dúvida que vamos usar os símbolos partidários. Mari Alkatiri não pode negar isso", afirmou.



"Sempre disse que, apesar do período em que estive fardado, sou da Fretilin", afirmou.



Recorde-se que Alkatiri comprometeu o seu apoio político-institucional e a disponibilidade da "máquina" partidária para apoiar a "oportuna e sábia" decisão do atual presidente de se recandidatar ao cargo.



"Na qualidade de secretário-geral e líder da Fretilin, felicito a oportuna e sábia decisão do Presidente da República em se recandidatar para mais um mandato nas mesmas funções que tem vindo a exercer com determinação e independência", referiu Mari Alkatiri numa declaração enviada à Lusa.



"Reafirmo todo o apoio político-institucional da Fretilin a esta recandidatura e toda a disponibilidade de colocar a máquina e os meios disponíveis da Fretilin neste apoio, incluindo os atributos no sentido de se garantir um apoio total, um apoio merecido e por direito próprio do candidato Lú-Olo", escreveu.



A primeira volta das eleições presidenciais decorre a 19 de março, com as candidaturas a terem que ser apresentadas até 4 de fevereiro e a campanha a decorrer entre 2 e 16 de março.