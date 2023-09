Combates entre soldados e "centenas" de talibãs paquistaneses junto da fronteira afegã

"Eles eram centenas e estavam equipados com armas ligeiras e pesadas", disse Mohammed Ali, comissário-adjunto do distrito de Chitral, no noroeste do Paquistão, próximo da fronteira afegã.

"Estávamos prontos a enfrentar o ataque, e a troca de tiros prosseguiu durante cerca de quatro horas", precisou, citado pela agência de notícias francesa AFP.

O movimento paquistanês Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ganhou um novo fôlego com o regresso ao poder dos talibãs no Afeganistão em 2021, e Islamabad acusa regularmente o país vizinho de albergar rebeldes -- uma acusação que Cabul rejeita.

Segundo Mohammed Ali, quatro soldados paquistaneses foram mortos, bem como nove rebeldes, durante os combates que duraram horas e começaram antes de amanhecer.

"Estamos a vigiar os movimentos deles nas zonas próximas da fronteira há dois ou três dias. Informadores também nos enviaram informações sobre as movimentações do grupo rebelde; portanto, estávamos preparados para os enfrentar", declarou.

Num comunicado, o TTP afirmou ter tomado dois postos militares na região de Bomburit, em Chitral.