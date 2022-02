"Comboio da Liberdade" em Paris contra a vacinação covid-19 obrigatória

Confrontos, gás lacrimogéneo, muitas buzinadelas e fogo de artifício... foi assim a versão francesa do "comboio da Liberdade". Mais de 500 viaturas paralisaram o trânsito nos Campos Elísios e no Arco do Triunfo em Paris num protesto contra a vacinação obrigatória da Covid-19.