Comboio da Liberdade. Milhares de pessoas protestam nas ruas de Paris

Este sábado está a ser marcado por vários protestos na Europa contra as medidas de restrição impostas no contexto de pandemia e pelas consequências provocadas por essas medidas, como o aumento do custo de vida. Nas ruas de Paris o ambiente é de alguma tensão, com muitos manifestantes a entrar na cidade e a furar o cordão policial.