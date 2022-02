Comboio da Liberdade. Protesto nascido no Canadá replicado noutras partes do mundo

O chamado comboio da liberdade, criado no Canadá, está a ser replicado noutros países. Em França e na Nova Zelândia há novos protestos contra as medidas de combate à covid-19. No Canadá, as zonas mais críticas são as de fronteira, onde se acumulam camiões que tentam atravessar para os Estados Unidos.