Comboio de carvão descarrila e mata duas crianças no norte de Moçambique

A composição ligava as minas da Vale, em Moatize, ao porto de Nacala, quando 40 dos 120 vagões caíram de uma ponte sobre o rio Namutimba, cidade de Cuamba, na província do Niassa, atingindo crianças que nadavam.

Testemunhas entrevistadas pela rádio dizem que o comboio circulava mais rápido do que o normal, que houve carruagens que se separaram e depois embateram nas restantes, tombando no rio.

"Este é um local onde normalmente há crianças a tomar banho e quando houve o descarrilamento elas estavam lá", disse João Manguiche, administrador do distrito de Cuamba, no local do acidente.

"Não temos o número exato de quantas eram", acrescentou.

De acordo com aquele responsável, aguarda-se a presença de peritos do Corredor de Desenvolvimento do Norte, empresa gestora da linha, para "apurar quais foram as causas" do acidente.

A composição transportava 10.000 toneladas de carvão e dela faziam ainda parte quatro locomotivas.