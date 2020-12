Começa corrida à liderança do Partido Comunista do Vietname

A reunião do órgão máximo do partido, que governa o Vietname desde 1975, vai também servir para escolher os membros do Politburo, um grupo de quadros cuja nomeação será ratificada durante o 13.º Congresso, previsto em janeiro.

Deste Politburo vai sair, durante o congresso, o sucessor de Nguyen Phu Trong, um dos políticos mais poderosos na história do país.

Trong chegou a secretário-geral do PCV, o cargo com mais poder executivo, no último congresso, em 2016, e foi nomeado Presidente do Vietname, na sequência da morte do antecessor Tran Dai Quang, em 2018.

O mandato de Trong, cujo protagonismo diminuiu no último ano devido a alegados problemas de saúde, baseou-se numa campanha anticorrupção sem precedentes contra responsáveis políticos e empresariais, e também num aumento da repressão contra dissidentes políticos.

Aos 76 anos e tendo já ultrapassado largamente a idade da reforma, Trong deverá ser substituído no cargo partidário e na presidência da República Socialista do Vietname.

Num partido hermético, no qual as decisões são alcançadas por consenso na liderança, nenhum candidato sobressai para substituir Trong, embora alguns observadores tenham considerado possível a subida do primeiro-ministro vietnamita, Nguyen Xua Phuc, que goza de grande popularidade pela gestão bem sucedida da pandemia da covid-19.