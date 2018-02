Começa julgamento de uzbeque que confessou atentado de Estocolmo em 2017

Lusa13 Fev, 2018, 11:14 | Mundo

Akilov, de 39 anos, está acusado de terrorismo e de tentativa de atentado contra 130 pessoas, que, segundo os cálculos do Ministério Público estavam na trajetória direta do camião.

"Queria provocar o terror na população sueca e forçar a Suécia a interromper a formação militar que realiza dentro da coligação internacional contra o Estado Islâmico (EI)", afirmou hoje o procurador do Ministério Público, Hans Ihrman, no início do julgamento.

O procurador já tinha avançado há duas semanas que vai pedir prisão perpétua.

Rakhmat Akilov voltou hoje a declarar-se culpado, no início do julgamento. Segundo o seu advogado, Johan Eriksson, o arguido "roubou o camião e conduziu-o" contra as pessoas que circulavam numa rua pedonal da capital sueca, a 07 de abril de 2017.

Ainda de acordo com o advogado, o uzbeque vai aceitar ser condenado a prisão perpétua e ser expulso, como vai pedir o Ministério Público.

O julgamento está a decorrer sob fortes medidas de segurança numa sala subterrânea do tribunal.

Além dos cinco mortos, o atentado provocou cinco feridos.

VM // VM