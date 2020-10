Começa operação de troca de prisioneiros entre rebeldes e governo

Organizada pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), a operação inclui vários voos que partem de Sanaa, a capital iemenita controlada pelos Huthis, da cidade de Seiyun (sudeste) controlada pelo governo e da cidade saudita de Abha, segundo responsáveis rebeldes.

Um avião já descolou de Sanaa com 21 prisioneiros, dos quais 15 são sauditas e quatro sudaneses, tendo como destino Abha, no sul da Arábia Saudita, de acordo com as mesmas fontes.

O Sudão integra a coligação militar sob comando saudita que intervém no conflito iemenita desde 2015, apoiando o governo de presidente Abd Rabbo Mansur Hadi.

A libertação de um total de 1.081 prisioneiros decorre hoje e sexta-feira, explicou na rede social Twitter o responsável dos rebeldes com o dossier, Abdel Kader al-Mortadha.

O emissário das Nações Unidas no Iémen, Martin Griffiths, saudou o início da operação, considerando que "mostra uma vez mais que o diálogo pacífico pode dar resultados".

A troca de prisioneiros resulta de um acordo concluído em setembro na Suíça com base nos compromissos assumidos pelos beligerantes em 2018 na Suécia.

"Espero que as partes se reúnam em breve sob os auspícios das Nações Unidas para discutir a libertação de todos os prisioneiros e detidos ligados ao conflito e dar algum consolo aos milhares de famílias que esperam estar com os seus entes queridos", disse ainda Griffiths.

O acordo de troca de prisioneiros foi visto como um avanço no processo político visando a resolução do conflito no Iémen, que já causou dezenas de milhares de mortos e resultou no que a ONU considera a pior crise humanitária do mundo.

Na quarta-feira os Huthis, que são apoiados pelo Irão, libertaram dois reféns norte-americanos, garantindo o regresso de cerca de 240 membros do seu grupo mantidos há muito em Omã.

Segundo o assessor para a Segurança nacional, Robert O´Brien, os norte-americanos libertados são Sandra Loli, funcionária de uma organização humanitária que esteve sequestrada durante três anos e Micael Gidada, um empresário que estava em poder dos Huthis há um ano.

