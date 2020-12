Começou a vacinação no Reino Unido

É a primeira nação do Mundo com vacina. Tem preparados mil centros de vacinação. Os hospitais britânicos começaram a receber as primeiras doses da vacina da Pfizer no fim-de-semana. Hoje começou a vacinação. O governo britânico conta ter até à próxima semana 800 mil doses da vacina, uma parcela da encomenda de 40 milhões de doses.