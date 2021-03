Começou em Cabo Verde com um turista na Boa Vista mas fustigou a Praia

De acordo com dados do Ministério da Saúde, Cabo Verde contava no final do dia 17 de março com um acumulado de 16.250 casos, distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas do arquipélago, que provocaram 158 mortos por complicações associadas diretamente à doença no espaço de um ano.

Desses totais, 6.945 casos foram diagnosticados só no concelho da Praia (43% do total), ilha de Santiago, tendo a capital somado ainda 68 óbitos (também 43%).

A pandemia começou oficialmente, contudo, noutra ilha, mais a norte, quando um turista inglês de 62 anos foi diagnosticado com covid-19, em 19 de março de 2020. Quatro dias depois acabaria por morrer, sendo também o primeiro caso mortal no arquipélago.

"Em nome do povo de Cabo Verde, o Governo expressa os sentimentos de pesar aos familiares, mas também ao povo inglês por essa perda", afirmou, numa declaração ao país, em 23 de março, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

A pandemia conheceu focos graves nas ilhas da Boa Vista (acumulado de 309 casos e dois mortos), Fogo (2.071 casos e sete mortos), Sal (823 casos e cinco mortos) e São Vicente (2.411 casos e 24 mortos), além da Praia, que liderou sempre em casos desde maio e que sofreu as principais restrições, com confinamento e encerramento de empresas.

Para uma população de quase 550 mil pessoas, o dia em que mais casos foram confirmados registou-se em 11 de outubro, com 159 novos infetados em 24 horas, período que marcou, de resto, um crescimento exponencial da doença, que só travou no mês de dezembro.

Estes resultados acompanharam igualmente um número crescente de testes, que por várias vezes ultrapassaram o milhar de amostras analisadas por dia.

Nesta quarta-feira, 17 de março, os laboratórios de virologia do país processaram 904 amostras, que devolveram 96 casos confirmados de covid-19, o valor mais alto desde 29 de janeiro (113 casos em 24 horas).

Ao final do dia 17 de março, Cabo Verde contabilizava 480 casos ativos e 15.599 doentes recuperados da doença, 158 mortos, cinco óbitos por outras causas e oito doentes transferidos para o exterior.