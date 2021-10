Começou o julgamento do ex-guarda do campo de concentração nazi, com 100 anos de idade

Entre os crimes atribuidos a Josef, estão disparos contra prisioneiros de guerra soviéticos e a morte de tantos outros com Zyklon-B, o gás tóxico também usado nos campos de extermínio onde milhões de judeus foram mortos no Holocausto.





As autoridades afirmam que Josef S. estaria como guarda na torre de vigia, sendo cúmplice nas mortes, e também como atirador. O ex- guarda era membro das SS.





"Ele é acusado de contribuir para assassinatos cruéis e traiçoeiros", disse o tribunal em Neuruppin, perto de Berlim, em um comunicado, citado pela Reuters, acrescentando que o homem contribuiu para "criar e manter condições de risco de vida no campo".





Uma câmara de gás foi instalada em Sachsenhausen em 1943 e 3.000 pessoas foram massacradas no campo quando a guerra se aproximava do fim, porque estavam "inaptos para marchar".







O campo de Sachsenhausen foi inaugurado em 1936 e serviu como instalação de treino para guardas das SS que cumpriram serviço em Auschwitz e Treblinka. No início da guerra, foi dos primeiros campos de prisioneiros a ser ativado.



Josef S. | Annegret Hilse - Reuters







Josef S., agora com quase 101 anos, pode permanecer em cada sessão até duas horas e meia, segundo indicação médica. O julgamento deverá prosseguir até janeiro.

Outros réus



Desde a condenação do ex-guarda das SS John Demjanjuk, em 2011, que se abriu um precedente, com as autoridades a considerarem que quem contribuiu indiretamente para os crimes nazis, também era passível de ser condenado em tribunal.







Sessenta e seis anos após o fim da Segunda Guerra Mundial vários guardas e colaboradores no massacre nazi têm sido levados a tribunal, embora a maioria não será julgada.



O guarda nazi das SS, Bruno Dey foi condenado no ano passado por cumplicidade em 5.000 assassinatos no campo de concentração de Stutthof.A pena de Dey, entretanto com 94 anos, foi de dois anos de prisão suspensa.







Nesta instalação havia 3000 guardas mas apenas 30 foram condenados.



Na semana passada, uma secretária nazi, também do campo de Stutthof, Irmgard Furchner, deveria ter ido a julgamento perto de Hamburgo, mas escapou de uma casa de repouso horas antes de comparecer no tribunal.







Sobrevivente do holocausto Leon Schwarzbaum, assiste ao julgamento de Josef S. | Annegret Hilse - Reuters



Para os sobreviventes de Sachsenhausen, a memória não pode ser apagada. Acabou sendo presa em Hamburgo e o julgamento foi remarcado para 19 de outubro. Furchner foi libertada da custódia no início desta semana.





Christoffel Heijer tinha seis anos quando viu seu pai pela última vez, Johan Hendrik Heijer que foi um dos 71 lutadores da resistência holandesa mortos a tiros no campo.





Em declarações ao Berliner Zeitung, Heijer expressa que: "Assassinato não é destino; não é um crime que pode ser legalmente apagado com o tempo".