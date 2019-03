Comediante favorito. Ucranianos votam em presidenciais

Foto: Andrew Kravchenko - EPA

Volodymyr Zelenskiy é protagonista da série televisiva "O Servidor do Povo". Tem 41 anos e nesta série, muito popular na Ucrânia, interpreta precisamente o papel de Presidente da República.



Os dois outros candidatos com potencial para passar à segunda volta de 21 de abril são o atual Presidente, Petro Poroshenko, e a ex-primeira-ministra Iulia Timochenko.



O serviço de segurança do país colocou forças especiais a patrulhar as ruas das principais cidades.