"Comentários irresponsáveis". China rejeita acusação da NASA de que pretende dominar a Lua





Em entrevista ao jornal alemão Bild, publicada no sábado, Nelson alertou para a possibilidade de Pequim vir a dominar a Lua. “Devemos ficar muito preocupados com o facto de a China vir a pousar na Lua para depois dizer: agora é nossa e vocês ficam de fora”, disse o diretor da agência espacial americana.



“Há uma nova corrida espacial. Desta vez, com a China”, acrescentou Nelson, afirmando que o programa espacial da China é militar e que Pequim roubou ideias e tecnologia de terceiros. Questionado sobre qual o propósito militar da presença da China no espaço, o diretor da NASA respondeu: “Bem, o que acham que está a acontecer na estação espacial chinesa? Estão a aprender a destruir os satélites dos outros!”.



A China respondeu esta segunda-feira a Bill Nelson e rejeitou as suas acusações, apelidando os comentários do diretor da NASA de “irresponsáveis”.



"Esta não é a primeira vez que o chefe da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos EUA ignorou os factos e falou de forma irresponsável sobre a China", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Zhao Lijian.



"Os EUA constantemente construíram uma campanha de difamação contra os esforços normais e razoáveis da China no espaço sideral, e a China opõe-se firmemente a tais comentários irresponsáveis", acrescentou.



Lijian sublinhou ainda que a China sempre promoveu a construção de um futuro partilhado para a humanidade no espaço sideral e se opôs ao seu armamento e a qualquer corrida armamentista no espaço.



Em janeiro de 2019, a China tornou-se o primeiro país a pousar um módulo no lado oculto da Lua e no mês passado lançou um foguetão com três astronautas chineses a bordo para a sua estação espacial em construção.



A guerra de palavras entre Washington e Pequim ocorre numa altura em que a NASA também lançou um programa de exploração lunar chamado Artemis. O objetivo do programa é enviar uma missão tripulada para orbitar a Lua em 2024 e fazer um pouso tripulado perto do polo sul lunar até 2025.