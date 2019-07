Comércio paralelo também motiva manifestações em Hong Kong

Foram mais de 20 mil as pessoas que desfilaram em Sheung Shui, uma cidade que faz fronteira com a China.



Os participantes exigiram ao Governo que tome medidas urgentes para impedir a entrada de pessoas vindas do continente que abusam do atual sistema de vistos de viagem.



Essas entradas na cidade são para comprar mercadorias, que depois vendem a um preço mais alto do outro lado da fronteira.