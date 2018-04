Comércio. UE deve defender-se contra medidas punitivas dos EUA

RTP29 Abr, 2018, 15:11 | Mundo

Após uma conversa ao telefone, Merkel, Macron e Theresa May deixaram uma mensagem muito clara. Os EUA devem afastar a ideia de impor medidas punitivas em relação ao comércio com a União Europeia.



Os Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, impuseram tarifas de 25 por cento sobre o aço e 10 por cento sobre o alumínio. Apesar de a decisão ter sido tomada em março, a União Europeia recebeu uma isenção temporária até dia 1 de maio, momento no qual o presidente dos EUA ficou de decidir se essa exceção se mantém ou não.



Perante esta realidade, os líderes da Alemanha, França e Grã-Bretanha afirmaram que a União Europeia deve defender os seus 28 estados-membros contra qualquer ação punitiva dos EUA.

Irão e o nuclear

No mesmo momento, os três responsáveis europeus defenderam que um acordo nuclear com o Irão é a melhor forma de impedir o acesso de Teerão a armas nucleares. Concordaram no entanto que o acordo em vigor tem que ser melhorado de forma a cobrir outras áreas, como questões relacionadas com mísseis balísticos.



Uma posição conjunta num altura em que se aproxima o prazo para Donald Trump decidir a posição dos EUA em relação às sanções económicas com o Irão.



Trump tem sido um forte crítico do acordo atingido em 2015 durante a presidência de Barack Obama.